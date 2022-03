Zwei Männer in Krumbacher Verbrauchermarkt beim Diebstahl erwischt

Ein 50-Jähriger und ein 45-Jähriger wollten in Krumbach Unterwäsche und Kopfhörer in einem Verbrauchermarkt stehlen und flogen dabei auf.

Zwei Männer wurden am Samstagabend gegen 17.30 Uhr dabei erwischt, wie sie in einem Verbrauchermarkt in Krumbach Unterwäsche und Kopfhörer stehlen wollten. Die Ware hatten sie im Geschäft in ihren Rucksack gepackt.

Männer wollten in Krumbach Unterwäsche und Kopfhörer stehlen

Eine Mitarbeiterin beobachtete sie dabei und sprach sie an der Kasse darauf an. Einer der beiden Täter, ein 45-Jähriger, floh, der andere Mann, ein 50-Jähriger, wurde festgehalten. (AZ)