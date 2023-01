Zwei Männer prügeln sich in Krumbach

Auf einem Parkplatz kommt es am Silvesternachmittag zu einer Schlägerei. Eine Person wird verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von einer Prügelei berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach kam es am vergangenen Samstag, dem Silvesternachmittag, gegen 16 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern auf dem Parkplatz an der Ortsausfahrt von Krumbach in Richtung Billenhausen. Ein 29-Jähriger trug dabei leichte Verletzungen davon. Die Auseinandersetzung wurde auch von unbeteiligten Zeugen beobachtet. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet diese Zeugen, sich zu melden unter Telefon 08282/905-0. (AZ)