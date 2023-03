Zwei Mopedfahrer ohne Zulassung in Krumbach unterwegs

In Krumbach fallen der Polizei zwei Mopedfahrer auf, deren Fahrzeuge keine Kennzeichen haben. Eine Kontrolle zeigt: Einem der beiden fehlt sogar der Führerschein.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung fielen der Polizei am Montag gegen 20.30 Uhr im Höllgehau in Krumbach zwei Mopeds auf, die ohne Kennzeichen unterwegs waren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle der beiden 19- und 23-jährigen Fahrer stellte sich heraus, dass beide Leichtkrafträder nicht zugelassen waren. Dem 23-Jährigen fehlte darüber hinaus noch die notwendige Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)