Krumbach

vor 49 Min.

Zwei neue Kapläne für St. Michael in Krumbach

Die Krumbacher Kirche St. Michael prägt das Stadtbild. In der neu gebildeten Pfarreiengemeinschaft sind jetzt zwei neue Kapläne.

Plus Thomas Chirackal und Ephraim Udoye wünschen sich eine beziehungsstiftende und verständnisvolle Kirche. Sie kommen aus Asien und Afrika zur Pfarreiengemeinschaft.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten gingen deutsche Priester als Missionare und Entwicklungshelfer nach Asien und Afrika. Ältere Leser kennen noch die Bilder von hungernden Kindern in Indien und Biafra, für die die Kirchen gesammelt haben. Heute kommen aus diesen Ländern Priester, um die Seelsorge in unseren Gemeinden sicherzustellen. Pater Thomas Vinil Chirackal (gesprochen: Ziréckel), geboren 1983, kommt aus Kerala. Das ist einer der vergleichsweise fortschrittlichsten Bundesstaaten Indiens, was Bildung und Gesundheitswesen angeht. Die Böden werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Auch die Eltern von Pater Thomas sind kleine Landwirte und erzeugen Reis, Kokosnüsse und Kautschuk.

Wegen der hohen Arbeitslosigkeit und des niedrigen Lohnniveaus wandern viele Jüngere ab. So ist auch einer seiner zwei Brüder in Kanada sesshaft geworden. Wegen der Auswanderungen droht eine Überalterung der Gesellschaft. Touristisch ist das Land an der Malabarküste durch seine Palmenstrände und das ausgedehnte Flussnetz bekannt, das gerne mit Hausbooten bereist wird. Schon früh wurde Kerala von Europa, Nordafrika, Arabien und China für den Handel entdeckt, vorrangig wegen seiner Gewürze. Mit den Kolonialmächten, zuerst den Portugiesen, dann den Niederländern und zuletzt bis 1947 den Briten, häuften sich auch die Konflikte. Die Religionszugehörigkeit der Bevölkerungsgruppen ist sehr gemischt, die Christen machen dort nur etwa 18 Prozent aus.

