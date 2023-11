Zwei Personen werden bei Unfall leicht verletzt

Unfallversursacher ist mit über 0,3 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Die Polizei stellt seinen Führerschein sicher.

Am Donnerstagabend befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die Ulmerstraße in Krumbach in östliche Richtung und missachtete an der Kreuzung zur Ulmer Straße laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurden nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei in dem Pkw die beiden Insassen leicht verletzt und der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei diesem nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Eine Überprüfung ergab schließlich einen Wert von über 0,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. An den Pkws entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro. (AZ)