Krumbach

06:00 Uhr

Zwei Pfarreiengemeinschaften wachsen ab September zusammen

Plus Zur Pfarreiengemeinschaft St. Michael gehören künftig die Pfarreien von Aletshausen, Waltenhausen und Winzer. Stadtpfarrer Josef Baur wird Leiter der erweiterten PG sein.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

Was im Juli 2012 von der Bistumsleitung für die Diözese Augsburg als pastorale Raumplanung vorgestellt wurde, wird jetzt in der Region Krumbach umgesetzt. Unverändert bleibt der bisherige Zuschnitt der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf mit den Pfarreien von Attenhausen und Edenhausen. Die Pfarreiengemeinschaft St. Michael mit den Pfarreien von Niederraunau und Ebershausen wächst ab 1. September um die Pfarreien in Aletshausen, Winzer und Waltenhausen.

Josef Bauer ist künftig auch für Aletshausen, Winzer und Waltenhausen zuständig

Stadtpfarrer Josef Baur wird auch leitender Pfarrer der erweiterten Pfarreiengemeinschaft sein. Er hat im Gespräch mit unserem Mitarbeiter vorgestellt, wie ab 1. September die pastorale Versorgung vorgesehen ist. Das Konzept dafür wurde vom Koordinationsteam zur Zusammenführung der Pfarreien einstimmig beschlossen. Ihm gehören neben den jeweiligen Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats und den Kirchenpflegern auch der Verwaltungsleiter Sebastian Stiegler, die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter und die Referentin für Gemeindeentwicklung, Elisabeth Rueß, an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen