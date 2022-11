Zwei Unbekannte schlagen Mann in einer Bar krankenhausreif

Ein Streit in einer Bar am Krumbacher Marktplatz eskaliert. Die beiden Täter fliehen, noch bevor die Polizei eintrifft.

Am Sonntagmorgen haben zwei Männer einen 31-Jährigen mit einem Gegenstand verprügelt. Der Streit eskalierte gegen 3.30 Uhr in der Bar 23 in Krumbach. Der 31-Jährige musste im Krumbacher Krankenhaus behandelt werden, die beiden Täter verließen die Bar, bevor die Beamten eintrafen. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282/9050 um Zeugenhinweise. (AZ)