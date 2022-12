Zwei Unfälle mit hohem Sachschaden in Krumbach

Bei zwei Unfällen in Krumbach wurde laut Polizei die Vorfahrt missachtet. Verletzt wurde niemand.

Zwei Unfälle in Krumbach mit einem erheblichen Sachschaden meldet die Krumbacher Polizeiinspektion in ihrem jüngsten Bericht. Am Dienstag gegen 15.15 Uhr wollte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin von der Krumbacher Hans-Lingl-Straße kommend in die Burgauer Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer von links kommenden 40-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen in die Klinik Krumbach. Die Feuerwehr Krumbach wurde zur Verkehrslenkung eingesetzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Ebenfalls am gestrigen Dienstag, gegen 15.20 Uhr, wollte eine 76-jährige Fahrerin in der Schlachthausstraße aus einer Parkbucht ausparken. Sie missachtete hierbei laut Bericht der Polizei die Vorfahrt einer 44-jährigen Fahrerin eines Pkw im fließenden Verkehr. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Beide Pkw waren noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)