Zwei Unfallfluchten in Krumbach: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Montagmittag, zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr, ist ein grau-silberner BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Michael-Faist-Straße in Krumbach von einem unbekannten Pkw angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, führte der Unfall zu einem Streifschaden an der hinteren linken Seite des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich im Badweg, wo zwischen dem 13. Oktober, 18 Uhr, und dem 14. Oktober, 14.15 Uhr, ein Briefkasten von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden ist. Dabei wurden sowohl der Briefkasten als auch die Halterung beschädigt, was einen Sachschaden von rund 150 Euro zur Folge hatte. Bislang sind keine Hinweise auf den oder die Täter bekannt. In beiden Fällen ruft die Polizei Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)