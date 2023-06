Zwei Unfallfluchten in Krumbach: Polizei ermittelt 35-jährige Fahrerin

In Krumbach ereignen sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet. Die Polizei ermittelt eine 35-Jährige und sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstag bemerkte eine 54-jährige Frau einen Schaden an ihrem geparkten Pkw. Ihr Fahrzeug war an diesem Tag zwischen 17.05 und 17.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Karl-Mantel-Straße geparkt. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Täter hinten links gegen ihr Fahrzeug und entfernte sich dann vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Den zweiten Unfall beobachtet ein Zeuge

Nur wenig später wurde am Donnerstag gegen 17.20 Uhr die Polizei Krumbach von einem Zeugen informiert, dass ein Pkw in ein Verkehrsschild in der Markgrafenstraße fuhr und sich dann vom Unfallort entfernte. Die Streife traf die 35-jährige Fahrerin an ihrem Wohnort an. Dort gab sie an, dass sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste und so der Unfall zustande gekommen sei. Der entstandene Schaden am Verkehrsschild beläuft sich auf 300 Euro. Am Pkw entstand ein Schaden von 3.660 Euro.

Zeugenhinweise zu beiden Unfällen erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)