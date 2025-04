Zwei Verkehrsunfälle in Krumbach mit Sachschaden

Am Freitag haben sich in Krumbach zwei Verkehrsunfälle ereignet. Laut Polizeibericht kam es gegen 14.10 Uhr in der Burgauer Straße zu einem Auffahrunfall, als ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kurz vor der Ampel aus Unachtsamkeit einem anderen Pkw auffuhr. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Verkehrsunfälle in Krumbach: Auffahrunfälle verursachen Sachschaden

Gegen 16.30 Uhr kam es am Bahnübergang an der B16 ebenfalls zu einem einem Auffahrunfall. Ein Pkw musste am Bahnübergang verkehrsbeding anhalten. Der dahinterfahrende Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der Gesamtschaden wird auch hier auf 3.500 Euro geschätzt. (AZ)