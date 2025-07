Zweimal Vorfahrt missachtet: Zweimal scheppert es

Am Samstagvormittag sind in Krumbach zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden passiert. Verletzt wurde jedoch niemand. Gegen 8 Uhr schepperte es im Bereich der Einmündung von der Markgrafenstraße in die Lichtensteinstraße. Ein 40-Jähriger wollte laut Polizei mit seinem Auto von der Markgrafenstraße nach links auf die Lichtensteinstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 59-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Gegen 10 Uhr kam es im Bereich der Straße Am Johannisbrunnen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger wollte der Polizei zufolge von seinem Grundstück auf die Straße einfahren und übersah einen von links kommenden, bevorrechtigten Wagen eines 34-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. (AZ)