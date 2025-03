Zwölf neue Feuerwehrmitglieder bereit für den Einsatz

Zwölf neue Mitglieder der Feuerwehren aus Krumbach und den Krumbacher Ortsteilen haben die Zwischenprüfung der Modularen Truppausbildung im Feuerwehrhaus Krumbach erfolgreich abgeschlossen. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zeigten die Anwärter ihr Können und sind nun bereit, im Ernstfall auszurücken und Hilfe zu leisten. Neun der Prüflinge stammen aus Krumbach, darunter erfreulicherweise auch drei Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr, die nun in die aktive Wehr übertreten. Weitere Teilnehmer kamen aus Edenhausen (zwei Feuerwehrleute) und Niederraunau (ein Feuerwehrmann).

