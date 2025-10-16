Zwölf neue Truppführer für Krumbach und die Ortsteile

In Krumbach haben am Wochenende insgesamt zwölf Feuerwehrmänner und -frauen erfolgreich die Truppführerprüfung abgelegt. Sechs Teilnehmer stammen aus Krumbach, jeweils drei weitere aus den Ortsteilen Edenhausen und Niederraunau. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung übernehmen die neuen Truppführer künftig mehr Verantwortung im Einsatzdienst und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Region. Die Feuerwehr Krumbach gratuliert herzlich zur bestandenen Prüfung und wünscht allen Kameradinnen und Kameraden alles Gute für die kommenden Einsätze.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!