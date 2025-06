Krumbacher Firma um 5000 Euro abgezockt

Wegen eines E-Mail-Betrugs ermittelt die Krumbacher Polizei. Sie berichtet, dass am Dienstag eine Krumbacher Firma Anzeige erstattete. Die Buchhaltung hatte eine E-Mail erhalten, welche den Eindruck erweckte, dass diese vom Firmeninhaber stammte. Die E-Mail enthielt die Anweisung, 5000 Euro auf ein Konto in Portugal zu überweisen. Bevor sich herausstellte, dass es sich um eine gefälschte E-Mail handelte, war der Betrag bereits überwiesen worden, so die Polizei. (AZ)

