Mit diesem Team gehen die Krumbacher Grünen in den Wahlkampf

Die Krumbacher Grünen haben ihre Stadtratsliste aufgestellt. Claudia Lachenmayer und Christopher Hiller, Sprecherteam des Ortsverbands von Bündnis 90/ Die Grünen, hießen im Gasthof Munding die Kandidierenden und interessierten Gäste zur Aufstellungsversammlung für die Stadtratsliste willkommen. 24 engagierte Bürgerinnen und Bürger bewarben sich an diesem Abend quer über die Generationen hinweg für einen Platz, um sich für eine nachhaltige und lebendige Stadt einzusetzen.

Mit Claudia Lachenmayer haben die Grünen wie berichtet bereits eine Bürgermeister-Kandidatin nominiert. Bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 wird neben dem Bürgermeisteramt auch über die Zusammensetzung des Stadtrats und somit über die zukünftige Entwicklung der Kommune abgestimmt. Es wurde betont, dass notwendige Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt und Frühwarnsysteme funktionieren sollen, um ausreichend auf die Herausforderungen bei Starkregen und Hitze vorbereitet zu sein. Sichere und barrierefreie Verkehrsstrukturen, die allen Verkehrsteilnehmern – einschließlich Fahrradfahrern, Fußgängern mit und ohne Gehhilfen sowie Rollstuhlfahrern – gerecht werden und der Erhalt und Ausbau des ÖPNV, inklusive Flexibus, seien für eine zukunftsfähige Kommune ebenso wichtig wie ein verlässliches Betreuungsangebot für Kinder auch während der Ferienzeiten und das Schaffen von bedürfnisorientiertem Wohnraum.

Ein Amt für Kultur und Soziales soll vielfältige Begegnungsräume ermöglichen und offene Vereinsstrukturen fördern, sodass gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Teilhabe über Generationen und Gruppierungen hinweg gestärkt wird. Dezentrale Strom- und Energieversorgungkonzepte, von denen die Menschen und Unternehmen in der Kommune profitieren, wurden ebenfalls angesprochen. Entscheidend sei, dass ein großer Teil der Wertschöpfung daraus vor Ort bleibt und dem Gemeinwohl zugutekommt, sodass beispielsweise der Erhalt und die Sanierung von Bädern und Turnhallen gewährleistet werden kann.

Für die Krumbacher Grünen kandidieren Claudia Lachenmayer, Christopher Hiller, Ulrike Krommes, Michael Krommes, Patricia Nebinger-Böller, Florian Lahner, Melanie Angst, Thomas Ziemek, Daniela Pauker, David Maier, Alexandra Kraschinski-Epple, Arnold Kraschinski, Charlotte Marsch, Charly Kühner, Monika Schönberger, Patrick Hiller, Kathrin Windholz, Cengiz Bas, Jasmin Adametz, Stefan Pauker, Margarete Ziemek, Tobias Schäffler, Nadine Rau und Thomas Baur. (AZ)