Der erste Tag im „neuen“ Bad: Als wär es nie geschlossen gewesen

Am Kassenautomat im Eingang staut es sich kurz, denn ständig öffnen immer neue Badegäste die Tür zum Krumbacher Hallenbad und lösen ein Ticket. Schon an den vielen Autos am Parkplatz des Sportzentrums lässt es sich erahnen: Die Wiedereröffnung nach knapp fünf Jahren wurde von vielen herbeigesehnt – und scheint sich schon jetzt gelohnt zu haben. Die hohen Besucherzahlen am Samstag und Sonntag bestätigen das.

Dominik Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hallenbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis