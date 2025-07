Zum Start der Krumbacher Kulturwoche: Dieses Duo lässt Musical-Songs in Perfektion erklingen

An hochmusikalischen Momenten herrschte beim Eröffnungskonzert der 5. Krumbacher Kulturwoche in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums wahrlich kein Mangel. Susanne Rieger und Daniel Mladenov bescherten den 200 Besuchern ein mit eingängigen Hits aus populären Musicals reich bestücktes Erlebnis. Die mit einem auch in den höchsten Tonlagen sicheren, geradezu mühelos wirkenden Sopran ausgestattete Sängerin und ihr ebenso stimmgewaltiger, aktuell am Festspielhaus Neuschwanstein im Musical „Ludwig2“ in der Titelrolle engagierter Kollege entführten unter dem Motto „Musical Stories“ in faszinierende, oft schaurig-schöne und nicht alltägliche Welten.

