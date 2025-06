Live am Marktplatz 2025: Kraftvoller Auftakt mit Stormy Monday

Ein lauer Sommerabend, ein vollbesetzter Marktplatz und ein energiegeladener Auftritt der Band Stormy Monday – mit diesem Dreiklang ist die Konzertreihe „Live am Marktplatz“ am Samstagabend nach einem Jahr Pause zurückgekehrt. Mehrere Hundert Besucher strömten in die Krumbacher Innenstadt, um gemeinsam mit Freunden, Familie und alten Bekannten den musikalischen Neustart zu feiern. Zum Auftakt gab es Rockklassiker von Deep Purple bis Tom Petty. Zu fünft präsentierte die Band eine klangliche Vielfalt, die das Publikum schnell auf ihre Seite zog.

Krumbach feiert mit Stormy Monday ein musikalisches Comeback am Marktplatz.

Begrüßt wurden die Gäste von Veranstalter Herbert Haas, der sich sichtlich über die Rückkehr der Veranstaltungsreihe freute. „Musik ist wichtig, Musik verbindet die Menschen miteinander – gerade in der jetzigen Zeit ist das besonders wichtig“, sagte er gut gelaunt. „Musik ist immer gut – egal, welche Musikrichtung.“ Es seien einige Erneuerungen nötig gewesen, vor allem bei der Technik, sagte Mitorganisator Maximilian Behrends am Rande des Auftakts. „Alles musste gründlich überholt werden, auch damit für die Sicherheit der Besucher gesorgt ist.“ Besonders wichtig sei dem Team gewesen, dass das Format niederschwellig bleibt: „Wir wollen die Veranstaltung wie bisher kostenlos für die Besucher lassen. Jeder kann bleiben, solange er will. Es gibt Getränke und auch etwas zu essen – aber nichts ist Pflicht. Alles soll locker und unverbindlich für die Gäste sein.“ Bodo Gewinner, ebenfalls im Organisationsteam, pflichtet Behrends bei: „Musik und gute Laune – das ist, was wir anbieten. Und der Marktplatz ist schon in den frühen Abendstunden voll. Das freut uns.“

Icon Vergrößern Viele Leute und eine ausgelassene Stimmung in der Krumbacher Innenstadt. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Viele Leute und eine ausgelassene Stimmung in der Krumbacher Innenstadt. Foto: Elisabeth Schmid

Viele der Besucher sind seit Jahren dabei, manche kamen einst mit kleinen Kindern, die inzwischen erwachsen sind. Ein Gast aus Coburg, der sich gerade im Urlaub in der Region befindet, war nach eigenen Worten „ganz erstaunt“ über das Musikfest – und genoss den Abend gemeinsam mit seinen Töchtern. Für viele war der Auftakt auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Bürgermeister Hubert Fischer war ebenfalls vor Ort und zeigte sich begeistert. Gemeinsam mit der Sparkasse sponsert die Stadt Krumbach die Veranstaltungsreihe, die über die Region hinaus bekannt ist.

Live am Marktplatz 2025: Weitere Termine im Sommer

Die Reihe wird an vier weiteren Samstagen fortgesetzt – jeweils ab 19:30 Uhr. Am 5. Juli folgt die Band No Fridge, gefolgt von der Krumbacher Kultband Mayday (19. Juli), der Showband X-Plosive (2. August) und zum Abschluss Funk That Soul (16. August). Sollte das Wetter mitspielen, stehen die Chancen gut, dass auch die kommenden Abende zu echten Publikumsmagneten werden.

Icon Galerie 52 Bilder Rock, Sommerstimmung und eine volle Krumbacher Altstadt: Der Auftakt von Live am Marktplatz 2025 war ein voller Erfolg. Unser Partyfotograf hat viele Bilder gemacht.