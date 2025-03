Krumbacher Seniorin überweißt 8000 Euro an Schockanrufer

Am vergangenen Freitag ist eine 76-jährige Krumbacherin spätnachmittags Opfer eines sogenannten „Schockanrufs“ geworden. Die unbekannten Täter konnten die Geschädigten laut Polizeibericht überzeugen, dass eines ihrer Kinder in einen schweren Unfall verwickelt war und die daraus entstandenen Folgen durch eine Geldzahlung abgewendet werden können. Die Krumbacherin wurde durch eine geschickte Gesprächsführung zur Zahlung von 8000 Euro überredet und übergab das Geld an einen unbekannten männlichen Abholer, heißt es im Polizeibericht weiter. Dieser habe sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Augsburg ausgegeben. (AZ)

