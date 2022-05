Krumbacher

vor 32 Min.

So arbeitet der Krumbacher Waldkindergarten

Plus Seit September 2021 gibt es in Krumbach eine Waldgruppe. Dort ist einiges anders, als in den meisten anderen Kindergärten.

Von Julia Plail

"Wir sehen das Kind als Ganzes, als Teil der Natur. Wir wertschätzen, schützen und respektieren sie und setzen das auf den Menschen um." So lautet der Grundgedanke der Waldpädagogik, die seit September vergangenen Jahres in Krumbach praktiziert wird. Am Ortsausgang Krumbach Richtung Attenhausen befindet sich nun eine offizielle Waldgruppe der Stadt Krumbach für Kinder ab dem dritten Lebensjahr. Träger und Grundstückseigentümer ist die Stadt Krumbach selbst. "Die Waldgruppe wurde schneller genehmigt, weil der Wald und der Platz der Stadt Krumbach selber gehören", so Bürgermeister Hubert Fischer. Diese Waldgruppe ist also eine offizielle Einrichtung der Stadt und gehört zum dort ansässigen Kinderzentrum.

