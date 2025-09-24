Krumbacher Spielmannszug feiert Comeback beim Schützen- und Trachtenumzug des Münchner Oktoberfests

Der Krumbacher Spielmannszug marschiert nach drei Jahren Pause wieder beim Schützen- und Trachtenumzug des Münchner Oktoberfests mit. Bei Hitze und sieben Kilometern Wegstrecke meistern die Musikerinnen und Musiker die Herausforderung mit Bravour und feiern den Auftritt im Schützenzelt. Gemeinsam mit über 9.000 Teilnehmern und vielen Tausend Zuschauern wurde traditionell am ersten Sonntag des Münchner Oktoberfestes der Schützen- und Trachtenumzug abgehalten. In diesem Jahr fiel er auf einen strahlenden Spätsommertag, der die Landeshauptstadt in festliche Farben tauchte.

Krumbacher Spielmannszug begeistert beim traditionellen Schützen- und Trachtenumzug in München

Der Trachten- und Schützenzug ist seit 1835 ein fester Bestandteil der Wiesn-Tradition und zählt bis heute zu den Höhepunkten des größten Volksfestes der Welt. Rund 60 Zugnummern mit Vereinen, Musikkapellen, Schützen, Trachtengruppen und prächtigen Festwagen gestalteten die etwa sieben Kilometer lange Strecke vom Max-II-Denkmal an der Maximiliansbrücke bis zur Theresienwiese.

Nun war auch der Krumbacher Spielmannszug wieder mit dabei und konnte mit über 40 Spielleuten die Krumbacher Stadtfarben Rot und Weiß in der Landeshauptstadt repräsentieren. Zwar waren die Musiker durch die diesjährigen Umzüge in Wattenweiler und Langenhaslach bereits darin erprobt, bei besonders heißen Temperaturen einen Umzug zu bestreiten, allerdings war die Strecke durch die Münchner Innenstadt noch einmal eine ganz andere Herausforderung. Dank einer guten Versorgung am Straßenrand, die traditionell von Sanitätsdiensten, Helfern und begeisterten Zuschauern übernommen wird, kamen alle wohlbehalten im Schützenzelt an und konnten sich dort die wohlverdiente Stärkung abholen.

190. Oktoberfest in München



Das Oktoberfest selbst, das 2025 bereits zum 190. Mal gefeiert wird, dauert bis zum 5. Oktober. Über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher werden auf der Theresienwiese erwartet, wo 14 große und mehr als 20 kleine Festzelte für Stimmung sorgen. Die Saison der Krumabcher Spielleute endet in diesem Jahr mit der Teilnahme an der Krumbacher Lichternacht am Donnerstag, 2. Oktober. Doch dies bedeutet nicht, dass sich die Musiker nun auf ruhigere Zeiten einstellen können, denn die Einladung zu einer Großveranstaltung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes im Juli 2026 verlangt in den nächsten Monaten nach zahlreichen und intensiven Proben. (AZ mit wolo)

