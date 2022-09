Krumbachs Birinci im Interview: „Sieg im Spitzenspiel wäre ein großartiges Geschenk“

Wandervogel Mustafa Birinci hat bei Türkiyemspor Krumbach eine neue, alte Heimat gefunden. Auch dank seines Torriechers mischt das Team in der A-Klasse West 1 oben mit – und will mehr. Wie das klappen kann.

Sechs Spiele haben Sie mit Türkiyemspor Krumbach in der A-Klasse West 1 absolviert. Und sie stehen mit zwölf Treffern unangefochten auf Platz eins der Torjägerliste dieser Klasse. Ist die Torjägerkanone jetzt schon für Sie reserviert, Herr Birinci?

Mustafa Birinci: Noch ist es nicht so weit. Es kann noch viel passieren. Auch ich habe keine Garantie, dass ich von Verletzungen verschont bleibe und dass meine Trefferquote so gut bleibt. Zudem bin ich nicht mehr der Jüngste.

In vier der sechs Spiele haben Sie gleich mehrere Tore geschossen, gegen die FVgg Oberwaldbach-Ried sogar deren sechs. In zwei Partien gingen Sie aber leer aus. Woran lag’s?

Birinci: In den besagten zwei Partien gegen die DJK Breitenthal und den TSV Krumbach II war die Leistung von mir und der Mannschaft nicht gerade berauschend und zum Toreschießen gehört auch die Mannschaft dazu, das schafft man nicht allein. Auch fehlten uns zu dieser Zeit urlaubsbedingt noch viele Spieler, die jetzt wieder zurück sind.

"Türkiyemspor hat sich weiterentwickelt"

Abteilungsleiter Fatih Kayan sagt, dass Sie vor dem Tor kein Wenn und Aber kennen. Macht Sie das so erfolgreich?

Birinci: Ich denke schon. Ich habe genügend Erfahrung, einen starken rechten Fuß und den linken benutze ich auch nicht bloß zum Stehen. Dazu kommt, dass ich mit einer Körpergröße von 1,90 Meter auch den Kopf zum Toreerzielen einsetzen kann. Was selbstverständlich dazu kommt, ist der Konkurrenzkampf in der Angriffsabteilung von Türkiyemspor Krumbach sowie die Tatsache, dass ich, seit ich Familie habe, ein dezenteres Leben führe als zuvor in der Junggesellenzeit.

Sie haben in der Saison 2015/16 sowie von 2009 bis 2012 schon für Türkiyemspor Krumbach gespielt, waren zwischenzeitlich aber für Türk GB Günzburg, Bosporus Thannhausen, TSV Ziemetshausen, SV Mindelzell, TSV Krumbach und SV Obergessertshausen aktiv. Man darf Sie demnach ungestraft als Wandervogel bezeichnen, oder?

Birinci: Ja, da kommt man fast nicht drum herum. Manchmal frage ich mich auch, warum das so ist beziehungsweise war. Aber ich suche halt gerne neue Herausforderungen und Abwechslung tut mir gut.

Was hat Sie bewogen, jetzt wieder für Türkiyemspor Krumbach zu spielen?

Birinci: Türkiyemspor Krumbach hat sich in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die Verstärkungen und die gute Trainingsbeteiligung sind somit gute Perspektiven gegeben. Das hat mir imponiert. Zudem kenne ich hier viele Leute und der Vorsitzende Arif Yüksel ist einer meiner besten Freunde.

"Ein Sieg sollte drin sein"

Ihr Spartenchef sagt, man habe Sie geholt, damit sie der Mannschaft zum Aufstieg verhelfen. Sind Sie zuversichtlich, dass es klappt?

Birinci: Ja, der Aufstieg ist in dieser Spielzeit unser erklärtes Ziel und ich bin guter Hoffnung, dass es klappt. Wir sind hervorragend besetzt und haben einen sehr breiten Kader. Unter den Neuzugängen ist mit Yusuf Elberr Özmutlu, der vom Landesligisten FC Memmingen II gekommen ist, ein Top-Spieler. Das macht richtig Spaß, mit dem zu spielen. Wir wollen es gemeinsam schaffen.

Türkiyemspor Krumbach steht mit 13 Punkten aus sechs Spielen auf Platz zwei hinter der SpVgg Wiesenbach II, die mit 15 Punkten aus fünf Spielen Tabellenführer ist. An diesem Sonntag, 11. September, steigt ab 15 Uhr das Gipfeltreffen, wobei Türkiyemspor Gastgeber ist. Steht Ihr Team anschließend an der Spitze?

Birinci: Wenn wir die Leistung aus der Vorbereitungsphase abrufen können, als wir sogar gegen klassenhöhere Mannschaften spielerisch sehr gut mithalten konnten, sollte ein Sieg drin sein, zumal wir auch konditionell sehr gut drauf sind. Aber man darf nicht vergessen, dass im Fußball alles möglich ist und wir einen sehr starken Gegner vor uns haben.

Sie haben am Mittwoch, 7. September, Ihren 32. Geburtstag gefeiert. Was haben Sie sich gewünscht?

Birinci: Ein Sieg im Spitzenspiel wäre ein großartiges Geschenk.