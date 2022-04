Krumbad

Bald können im Krumbad neue Zimmer genutzt werden

Krumbad-Geschäftsführer Peter Heinrich neben der geschmückten Adelheids-Figur im Hof des Krumbads. Die Figur erinnert an Adelheid von Ellerbach.

Plus In einer durch Krisen geprägten Zeit setzt das Heilbad bewusst auf Investitionen. Welche Perspektive Geschäftsführer Peter Heinrich für das Bad sieht.

Von Peter Bauer

Es ist ein Bild, sozusagen „wie in alter Zeit“. Mit einem Lächeln steht Krumbad-Geschäftsführer Peter Heinrich neben der mit Blumen geschmückten Adelheidsfigur im Innenhof des Heilbads. Corona? Darauf deutet in diesem Augenblick nichts hin. Es ist eine Szene, die symbolisch auch für den jetzt bevorstehenden Wegfall vieler Corona-Beschränkungen steht. Auch im Alltag des Krumbads wird sich dann so manches verändern. Heinrich hofft, dass wieder mehr Menschen die Gastronomie im Heilbad nutzen. Das Krumbad hat die zurückliegende schwierige Zeit für bedeutende Erweiterungen im Zimmer-Bereich genutzt.

