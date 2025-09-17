Bestseller-Autor, Lyrik und historischer Tanz im Schwäbischen Literaturschloss

Das Schwäbische Literaturschloss Edelstetten hat am Samstag, 20. September, einen kulturellen Dreiklang zu bieten: Zum einen liest Spiegel-Bestseller-Autor Stefan von der Lahr aus seinem Kriminalroman „Dämonen im Vatikan“. Zum anderen stehen Leben und Werk der Dichterin und Denkerin Emma Kann im Mittelpunkt, vorgestellt von ihrer Nichte, der Konzertsängerin Ruth Frenk. Und dann wird der Abend noch eröffnet durch das Ensemble des Augsburger Geschlechtertanzes, mit einem Renaissance-Tanz in historischen Gewändern. Beginn ist um 18 Uhr im Chinesischen Saal des Schlosses.

Ruth Frenk, gebürtige Niederländerin, ist Gesangspädagogin und Mezzosopranistin. Ihre Tante Emma Kahn, geboren 1914 in Frankfurt am Main, wanderte 1933 aus. Emma Kann hatte mehrjährige Aufenthalte in England, Belgien, Frankreich und Kuba und war ab 1945 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Jahr 1981 kehrte Emma Kann nach Deutschland zurück und schrieb wieder Gedichte in deutscher Sprache. Ihre Nichte liest in Edelstellen aus dem Band „Heimatlos – Emma Kann. Gesammelte Werke“, der die Werke der Schriftstellerin zusammenfasst.

Kultureller Abend in Edelstetten: Stefan von der Lahr und Ruth Frenk präsentieren spannende Werke

Seit Kurzem ist Stefan von der Lahr mit seinem Sachbuch „Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram“, das er gemeinsam mit Michael Sommer geschrieben hat, Spiegel-Bestsellerautor. Im Schloss Edelstetten wird er aus seinem jüngsten Roman „Dämonen im Vatikan“ lesen. Seit 2015 hat er drei Krimis veröffentlicht, die in Rom und Neapel spielen und Themen aus der römisch-katholischen Kirche, dem Vatikan, der Mafia, aber immer auch aus der Antike berühren.

Das Ensemble des Augsburger Geschlechtertanz wird den Abend mit einem beeindruckenden Renaissancetanz in historischen Gewändern eröffnen. Das Ensemble setzt sich aus Tänzern und Tänzerinnen aus dem Raum Augsburg unterschiedlichsten Alters zusammen. Jeder Tänzer repräsentiert ein festgelegtes Mitglied des Augsburger Patriziats zu Beginn des 16. Jahrhunderts. (AZ)