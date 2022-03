Mann fährt in Krumbach in die Fahrertür einer Frau

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Krumbach ein anderes Auto, das Vorfahrt hat, und baut einen Unfall. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 11.55 Uhr in Krumbach in die Fahrertür einer 19-Jährigen gefahren. Er wollte vom Buchweg in die Buchstraße einbiegen und übersah dabei das Auto der 19-Jährigen, welche Vorfahrt hatte.

Rund 3000 Euro Schaden bei Unfall in Krumbach

Der Mann fuhr mit seinem Auto in die Fahrertüre der Frau. Der Schaden beträgt laut Polizei Krumbach ungefähr 3000 Euro, verletzt wurde aber niemand. (AZ)