Mit Speck einen Kunstpreis „gefangen“

Mit Speck fängt man Mäuse, lautet ein altes Sprichwort. Das hat geklappt: Künstler Hans Christian Ohl hat mit einer speziellen Darstellung einer Speckschwarte den vom Landkreis Günzburg gestifteten Mittelschwäbischen Kunstpreis gewonnen. Die feierliche Preisverleihung war am Mittwochabend im Heimatmuseum in Krumbach. Außerdem wurde der Krumbacher Kunstpreis vergeben. Er ging für ein besonderes Frauenporträt an Brigitte Stenzel und wurde vom Lionsclub Mittelschwaben zusammen mit der Stadt Krumbach ausgelobt.

