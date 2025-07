Von Verspätungen und einem vergessenen Schaffner: kuriose Erlebnisse mit der Deutschen Bahn

Wer aktuell mit der Regionalbahn zwischen Günzburg und Augsburg unterwegs ist, der wird sie wahrscheinlich gehört haben - Die Durchsage, die ankündigt: „Sehr geehrte Fahrgäste, unsere Weiterfahrt verzögert sich leider um wenige Minuten.“ Wie berichtet, finden auf der Strecke bis 15. August Bauarbeiten statt. Die Reisenden müssen mehr Zeit einplanen und Geduld haben. Wie so häufig.

Neben Verspätungen macht die Bahn regelmäßig mit kuriosen Aktionen auf sich aufmerksam. Kürzlich ärgerten sich Fahrgäste am Günzburger Bahnhof über zwei ICE-Züge, die ihren planmäßigen Halt in Günzburg einfach versäumten. Nach solchen Erlebnissen fragten wir in unserer Frage der Woche: Was war Ihr chaotischstes, kuriosestes Erlebnis mit der DB? Wann haben Sie sich zuletzt über die Bahn geärgert?

Leipheimerin berichtet von nervenaufreibender Zugfahrt

Anita Becher aus Leipheim berichtet von einer nervenaufreibenden Zugfahrt ihrer Enkelin. Letztere reiste im ICE von Genf nach Memmingen. Hier musste sie zur Weiterfahrt nach Ulm umsteigen. Sie kam jedoch wenige Minuten verspätet in Memmingen an. „Meine Enkelin sprintete zum Gleis, um einzusteigen“, berichtet Becher. Sogar der Schaffner soll noch am Bahnsteig gestanden haben. Dann fuhr der Zug ab: ohne Schaffner und ohne Frau Bechers Enkelin. „Dieser war nicht erfreut und hat mit dem Zugführer telefoniert, warum er vergessen wurde.“

Gabriele Brenner-Rampf hingegen hat die Zugfahrt gar nicht erst angetreten. Sie ist Lehrerin in Günzburg und plante mit ihrer Klasse einen Ausflug nach Neu-Ulm. „Ich bin noch die Generation, die gerne einen Ansprechpartner hat, also bin ich zum Bahnhof, um bei Arverio die Auskunft zu erhalten und die Tickets zu kaufen“, berichtet sie. Sie sei dreimal zum Günzburger Bahnhof gegangen, jedes Mal sei das Kundencenter von Arverio unbesetzt gewesen.

Lehrerin aus Günzburg hatte Probleme beim Ticketkauf

Folglich löste sie die Tickets bereits ein paar Tage vor dem geplanten Ausflug mit ihrer Schulklasse an einem Automaten der Deutschen Bahn. Jedoch erkrankte die Lehrerin kurz vor dem Ausflug. Das Ticket hatte sie bereits gekauft. „Ich wollte die Tickets umtauschen, aber dies war nicht möglich. Ich hatte Unkosten von über 100 Euro, die mir niemand ersetzen will“, schreibt sie.

Nach mehreren Telefonaten mit der Kundenbetreuung von Arverio und der Deutschen Bahn, scheint keine Lösung in Sicht. Brenner-Rampf sagt: „Ich werde das Bahnticket wohl privat neu bezahlen müssen und dann hätten wir für diesen Preis auch schon fast den Reisebus nehmen können und wären direkt vor dem Ausflugsziel abgesetzt worden.“

Umfrage in Krumbach: Bahn wird kaum als Fortbewegungsmittel genutzt

Die Teilnehmerinnen an unserer Straßenumfrage in Krumbach sind dagegen zum Großteil mit der Bahn zufrieden. Die vier Frauen nutzen jedoch auch kaum den Zug. Bei ihnen ist das Auto Verkehrsmittel Nummer eins.

Ulrike Schoblocher (59), Krumbach: Ich fahre nicht mit dem Zug. Mein Mann hat sich ein Bayernticket besorgt, damit fährt er dreimal in der Woche nach Günzburg zur Arbeit. Er ist eigentlich immer zufrieden. Einmal fiel der Zug aus und es ging mit dem Bus weiter. Aber das war kein großes Problem.

Icon Vergrößern Ulrike Schoblocher fährt nicht mit der Bahn. Ihr Mann dagegen schon. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Ulrike Schoblocher fährt nicht mit der Bahn. Ihr Mann dagegen schon. Foto: Elisabeth Schmid

Michaela Hornrich (43), Stoffenried: Ich fahre ganz selten mit der Bahn. Aber wenn ich mal gefahren bin, hatte ich nie Probleme. Die Züge waren immer pünktlich. Ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Allerdings fahre ich meist mit dem Auto. Ich lebe auf dem Dorf, da geht es ohne Auto nicht und Züge fahren da auch nicht.

Icon Vergrößern Michaela Hornich ist mit ihren bisherigen Zugfahrten sehr zufrieden. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Michaela Hornich ist mit ihren bisherigen Zugfahrten sehr zufrieden. Foto: Elisabeth Schmid

Ruza Stanicovic (55), Krumbach: Ich bin sehr zufrieden mit der Bahn. Ab und zu fahre ich mit der Bahn, dann weiter nach Ulm, München oder Mindelheim. Ich bin froh, dass es die Bahn gibt. In vielen Ländern ist die Bahn nicht so wie bei uns. Man sollte nicht immer jammern, sondern zufrieden sein, wie es bei uns ist. Meine Kinder sind früher auch viel mit dem Zug gefahren und waren zufrieden.

Icon Vergrößern Ruza Stanicovic nutzt häufig die Bahn, um nach Ulm, München oder Mindelheim zu kommen. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Ruza Stanicovic nutzt häufig die Bahn, um nach Ulm, München oder Mindelheim zu kommen. Foto: Elisabeth Schmid

Anna Eremin (38), Krumbach: Früher sind mein Mann und ich viel mit der Bahn gefahren. Ab und zu war da auch mal eine Verspätung. Ab er im Großen und Ganzen war alles okay. Auch das Zugpersonal war immer freundlich und zuvorkommend. Ich kann mich nur positiv an die Zugfahrten erinnern. Man sollte nicht immer jammern, das ist nicht nötig.

Icon Vergrößern Anna Eremin lobt das freundliche und zuvorkommende Zugpersonal. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Anna Eremin lobt das freundliche und zuvorkommende Zugpersonal. Foto: Elisabeth Schmid