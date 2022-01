Handballer des TSV Niederraunau: „Werden alles aus uns herausholen“

Was Christoph Schäfer, Kapitän des TSV Niederraunau, zum Spiel in Herrsching am 30. Januar 2022 und zum Saisonziel des Handball-Landesligisten sagt.

Nach knapp drei Monaten Zwangspause fliegt der Handball an diesem letzten Januar-Wochenende 2022 wieder durch die Sporthallen der Landesliga-Vereine. Der Bayerische Handball-Verband (BHV) hat sich nach vielen Diskussionen dazu entschlossen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Für die Männer des TSV Niederraunau geht es im ersten Spiel des neuen Jahres an den Ammersee. Das junge Team um Trainer Udo Mesch gastiert am Sonntag ab 16.30 Uhr beim TSV Herrsching.

Spielbetrieb steht im Zeichen der Freiwilligkeit

Der nun festgezurrte Zeitrahmen sieht vor, am bisherigen Spielplan festzuhalten und die Saison entsprechend der Zahl der zwischenzeitlich ausgefallenen Partien zu verlängern. Grundsätzlich gilt, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter der Regel 2G plus stattfinden wird. Als obersten Grundsatz legten die Verantwortlichen des BHV fest, dass die Wiederaufnahme ganz im Zeichen der Freiwilligkeit steht. Den Vereinen wird eine gewisse Flexibilität gewährleistet und bei Spielausfällen sind keinerlei Strafen zu erwarten. Es sollen jene Mannschaften spielen, die sich dazu in der Lage fühlen.

Das Hinspiel gewann der TSV Niederraunau

Der TSV Herrsching rangiert mit einem ausgeglichenen Punktekonto knapp hinter den Raunauern, die mit 8:6 Punkten auf dem dritten Tabellenrang stehen. Es kommt also gleich zum Auftakt zu einem spannenden Duell. Das Hinspiel konnte der TSV überraschend hoch gewinnen. In der Ammersee-Arena hatte Raunau in den vergangenen Jahren jedoch meist das Nachsehen.

Im Kader des TSV Niederraunau hat sich über den Jahreswechsel nahezu nichts verändert. Das Team trainierte bis auf kürzere Pausen weitestgehend durch, um sich fit zu halten. Zu Beginn dieser Woche gab’s einen Test gegen das Bayernliga-Team des TSV Friedberg. Wichtigste Erkenntnis daraus: Es steht noch viel Arbeit an, gerade was das Stellungspiel und die Kommunikation in der Abwehrarbeit der Mittelschwaben angeht.

Kapitän Christoph Schäfer: Keiner weiß, wo er steht

Der Niederraunauer Kapitän Christoph Schäfer sagt vor der Fahrt Richtung Ammersee: „Für uns wie auch für die anderen Mannschaften ist es wie ein erstes Saisonspiel. Keiner weiß im Moment, wo er steht. Wir werden einfach alles aus uns herausholen und sehen, was am Ende rauskommt.“

Lesen Sie dazu auch

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wäre ein Sieg äußerst wichtig, um in der sehr engen Liga nicht nach unten zu rutschen. Das Ziel lautet Klassenerhalt – was gleichzeitig mindestens Tabellenplatz vier bedeutet. Und allzu viel Luft nach unten ist nicht.

Können Fans dabei sein?

Ob in Herrsching Gäste-Fans zugelassen werden, war bis 27. Januar unklar. Sobald Informationen vorliegen, wird sie der TSV Niederraunau über Social Media weitergeben. (AZ)