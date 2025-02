Ärztliche Leitung der Kreiskliniken: Dr. Gregor Kemming an der Spitze des Direktoriums

Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach haben eine neue Ärztliche Leitung. Dr. Gregor Kemming, Dr. Birgit Seybold-Kellner und Dr. Eugen Zizer sind nun gemeinsam als Direktorium im Einsatz. Der Verwaltungsrat der Kreiskliniken hatte beschlossen, die Struktur des Ärztlichen Direktoriums neu aufzustellen.

Die Entscheidung in der außerordentlichen Verwaltungsratssitzung am 1. Februar fiel einstimmig, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kreiskliniken. Zuvor war die Bestellungen der Ärztlichen Direktoren und Stellvertreter, Dr. Manfred Herr, Dr. Ulrich Kugelmann und Dr. Peter Müller, routinemäßig zum 31. Januar 2025 ausgelaufen. Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, bedankte sich beim ehemaligen Direktoren-Team für das herausragende Engagement in den vergangenen Jahren und die konstruktive und zielführende Zusammenarbeit. „In diesen Zeiten mit besonderen Herausforderungen und enormer Dynamik hat diese Aufgabe sowohl inhaltlich als auch mental einiges von ihnen abverlangt“, so Wieland weiter. „Mit ihrer Energie und mit ihrer Unterstützung haben sie einen sehr großen Beitrag zu unserem eingeschlagenen Weg in die Zukunft geleistet. Gemeinsam haben wir viele entscheidende Schritte realisiert und einiges bewegt.“

Die Ärztliche Direktion besteht in Zukunft aus einem Direktor und zwei Stellvertretern. Diese sind jeweils standortübergreifend für das gesamte Kommunalunternehmen zuständig. Die personelle Besetzung soll grundsätzlich die Fachrichtungen Anästhesie und Intensivmedizin sowie Akut- und Notfallmedizin, chirurgische und operative Fachrichtungen, internistische beziehungsweise konservative und diagnostische Fachrichtungen abdecken. Die Bestellung der Positionen erfolgt für drei Jahre.

Dr. Gregor Kemming übernimmt die Position des Ärztlichen Direktors, Dr. Birgit Seybold-Kellner und Dr. Eugen Zizer sind seine Stellvertreter. Das Trio wird in der Pressemitteilung mit einer ersten gemeinsamen Stellungnahme zitiert. „Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach sichern in der Gesamtheit ihrer Aufgaben die Versorgung von rund 131.000 Menschen im Landkreis. Unsere Mission ist der Erhalt unserer Institution bei Steigerung von Patientensicherheit und Versorgungsqualität. All dies angesichts von erforderlicher Restrukturierung, Kostendruck und Herausforderungen der Krankenhausreform. Es ist eine nur in Gemeinsamkeit lösbare Aufgabe, die wir zu dritt im Team mit vorantreiben und nur zusammen erfolgreich meistern können und werden. Wir freuen uns auf unsere Zeit als Trio. Wir stehen gemeinsam für alle.“

Landrat Hans Reichhart freut sich, dass drei kompetente und erfolgreiche Mediziner für das Ärztliche Direktorium der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach gewinnen wurden. „Ich bin davon überzeugt, dass es gelungen ist, alle wesentlichen Kompetenzbereiche abzudecken und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“ Vorstand Robert Wieland schloss sich dem an. „Zusammen, im engen Dialog mit dem Ärztlichen Direktorium und der Gemeinschaft der Chefärzteschaft, werden wir die anstehenden enormen Herausforderungen gut meistern.“ (AZ)