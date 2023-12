Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Alle Jahre wieder: Wie vermeide ich Streitigkeiten an Weihnachten?

Plus So schön die Weihnachtszeit ist, so aufreibend ist sie auch. Das wiederum führt oft zu Stress innerhalb der Familien. Experten aus dem Landkreis geben Tipps.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Eine besinnliche Weihnachtszeit ohne Streitigkeiten und dafür mit einer Extraportion Liebe – so die Vorstellung von den alljährlichen Feiertagen. Doch dieser Vorstellung weicht schnell die Erkenntnis, dass die Weihnachtszeit in vielen Familien von Stress und hohen Erwartungen geprägt ist. Diese angespannte Situation führt häufig zu Streitigkeiten. Doch wie können weihnachtliche Zankereien gelöst oder gar vermieden werden? Tipps für entspanntere Weihnachtsfeiertage haben Artur Geis von der Kinder- und Jugendhilfe Günzburg/ Neu-Ulm und Manfred Häußler, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in Günzburg.

Streitpotenzial ist an Weihnachten besonders hoch

" Weihnachten ist ein emotional hochbeladenes Fest", sagt Geis. In der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen herrscht dadurch häufig ein hohes Streitpotenzial. Viele Familien versuchen sich zu verbiegen, um dem Idealbild entsprechen zu können. Manche Eltern würden an Weihnachten erwarten, dass sich die Kinder braver verhalten. Zusätzlich sind die gesellschaftlichen Erwartungen an die Feiertage sehr hoch, die von außen einwirken. Der Psychologe rät deshalb, dass die Familien bereits im Vorfeld darüber sprechen, was jeder und jede Einzelne von den Festtagen erwartet. Laut Häußler sollten deshalb Eltern akzeptieren, wenn ihre Kinder beispielsweise an Heiligabend nicht mit in die Kirche gehen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen