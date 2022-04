Landkreis Günzburg

Arzt aus dem Kreis Günzburg hat 260.000 Euro unberechtigt abgerechnet

Plus Gegen einen Arzt aus dem Landkreis war Strafbefehl erlassen worden. Warum er seinen Einspruch jetzt zurücknahm.

Von Peter Wieser

In zehn Fällen im Zeitraum von 2015 bis 2017 waren bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) Sammelrechnungen, unterzeichnet von einem Arzt aus dem Landkreis, eingereicht worden, in denen dieser unter anderem nicht abrechnungsfähige Leistungen geltend gemacht hatte. Dadurch erfolgte eine unberechtigte Auszahlung eines Honorars in Höhe von insgesamt mehr als 260.000 Euro. Gegen den erlassenen Strafbefehl im Dezember vergangenen Jahres hatte der Arzt Einspruch erhoben. Seitens der KVB waren zuvor die nicht rechtmäßigen Abrechnungen in mehreren Schreiben moniert worden, Honorarrückforderungen wurden inzwischen zurückgezahlt.

