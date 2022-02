Auto stößt mit Bus zusammen – Fahrzeug brennt

In Krumbach ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Bus gekommen.

In Krumbach (Landkreis Günzburg) ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf der B16 in Richtung Unterbleichen zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus. Das Fahrzeug brenne, ein Mensch sei darin eingeklemmt. Mehr dazu lesen Sie hier in Kürze. (AZ)