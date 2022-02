B300 von Krumbach bis Thannhausen wird fünf Wochen lang gesperrt

Plus Ab dem 28. Februar wird die B300 zwischen Thannhausen und Krumbach auf beiden Seiten wegen Bauarbeiten gesperrt. Auto- und Radfahrer können die Sperrung umfahren.

Fünf Wochen lang werden Autofahrer zwischen Thannhausen und Krumbach umplanen müssen, wenn sie über die B300 fahren möchten. Voraussichtlich ab dem 28. Februar wird die Bundesstraße in diesem Bereich in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür sind der Bau einer Radwegunterführung bei Edenhausen und der Bau einer Querungsmöglichkeit der B300 bei Ursberg. Wer mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat aber Alternativen.