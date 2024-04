Bademeister gesucht: Wie die Planungen für die Saison 2024 laufen

Plus Bademeister tragen eine große Verantwortung, in Krumbach ist aktuell eine Stelle unbesetzt. Wann die Badesaison im Landkreis Günzburg starten soll.

Der Fachkräftemangel ist längst in den Bädern angekommen, es gibt einfach zu wenig ausgebildete Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister, und der Job ist nicht gerade attraktiv. Immer wieder klagt Aufsichtspersonal über Eltern, die in den Bädern nicht auf ihre Kinder aufpassen. Auch der Landkreis Günzburg wird von Personalengpässen nicht verschont. Im Gespräch mit unserer Redaktion geben die Bäder in Krumbach, Günzburg, Leipheim und Thannhausen Einblick in ihre Planung für die kommende Saison.

Das städtische Freibad Krumbach sei teilweise vom Bademeistermangel betroffen, berichtet Martin Strobel von den Krumbacher Stadtwerken, die das beliebte Bad betreiben. Erst kürzlich habe ein Bademeister aufgehört. Deswegen werde momentan nach einem Fachangestellten für Bäderbetriebe oder einem Auszubildenden gesucht. Trotz des Wegfalls soll es laut Strobel im Sommer nicht zu größeren Engpässen kommen. Aktuell gebe es nämlich immer noch zwei Schwimmmeister, einen Fachangestellten für Bäderbetriebe und mehr als ein Dutzend Aushilfskräfte für die Aufsicht. Genug, um das Freibad ohne Einschränkungen öffnen zu können.