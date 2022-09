Beim Maschinenring hat Leonhard Ost eine Ära geprägt

Nach 30 Jahren an der Spitze übergibt Leonhard Ost das Amt an Alfons Kerler - und wird Ehrenvorsitzender des Maschinenrings.

Vor Kurzem lud der Maschinenring Allgäu–Schwaben zur Verabschiedung von Leonhard Ost nach über 30 Jahren als Vorsitzender ein. Die Feierlichkeiten mit Ehrungen fanden im Klostergasthof Ursberg statt. Ost wurde 1992 zum ersten Vorsitzenden des damaligen Maschinenrings Günzburg–Krumbach gewählt.

"Wir ehren heute einen Mann, der erfolgreich wie kein anderer die Geschicke unseres Maschinenrings in den letzten drei Jahrzehnten lenkte", begann Harald Plersch, Vorstand der MR Dienstleistungs AG, seine Rede in dem gut besuchten Festsaal.

Innovationsstärke und Mut zur Zusammenarbeit – diese Eigenschaften hätten die Regentschaft von Leonhard Ost geprägt, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Zahlen würden eine überaus positive Entwicklung während seiner Vorstandschaft belegen. Im vergangenen Jahr zählte der Maschinenring Allgäu–Schwaben 2254 landwirtschaftliche Betriebe als Mitglieder. Nicht nur die Zahl der Mitglieder wuchs stetig an, sondern auch das Team selbst: Von 1992 bis heute stieg die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 1,5 auf 77 an.

Leonhard Ost und Franz Spiegler führten den Ring mit einer Doppelspitze

Ein wichtiger Meilenstein in der Laufbahn des scheidenden Vorsitzenden war die Fusion der Maschinenringe Günzburg – Krumbach und Neu-Ulm im Jahre 2002. Leonhard Ost und der Neu-Ulmer Vorsitzende Franz Spiegler führten den Ring mit einer Doppelspitze – eine Premiere in Bayern. Franz Spiegler schied 2012 altersbedingt als Vorstand aus. 2019 fand ein weiterer Zusammenschluss mit dem Maschinenring Mindelheim statt. Im MR Allgäu–Schwaben wurden von nun an alle Kräfte gebündelt.

Im Frühjahr stand Leonhard Ost nach 30 Jahren als Vorstand bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. Der neue erste Vorstand Alfons Kerler bedankte sich jetzt bei Ost für seinen unermüdlichen Einsatz und seine besonderen Verdienste im Zeichen des Maschinenrings und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden des Maschinen- und Betriebshilfsrings Allgäu-Schwaben.

Auch Franz Spiegler wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Auch Franz Spiegler wurde für seine besonderen Verdienste und 22 Jahre als erster Vorsitzender des Maschinenrings Neu-Ulm und später des Maschinenrings Günzburg-Neu-Ulm zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die Laudatoren Klaus Schiller, Harald Plersch, Alfons Kerler und Patrick Schwarz betonen das Engagement der beiden Ehrengäste in den letzten drei Dekaden. Sie prägten den Maschinenring maßgeblich und bleiben dem Verein als Ehrenvorsitzende hoffentlich noch viele Jahre treu.

Im Zuge der Neuwahlen wurde die Vorstandschaft reduziert. Elisabeth Merk, Klaus Glöckle, Christian Wagner, Georg Hampp, Ignaz Schmid und Markus Hofmann schieden aus und wurden an diesem Abend ehrenvoll verabschiedet.