Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Wie melde ich mich krank? Dieser Mann bietet Berufsknigge für Jugendliche an

Plus Über das schlechte Benehmen der neuen Generation wird seit jeher geschimpft. Über einen Mann im Landkreis Günzburg, der nicht nur kritisiert, sondern handelt.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Bei Knigge denken wohl viele an Tischmanieren. Messer rechts, Gabel links und den Ellbogen bloß nicht auf den Tisch. Nicht so Florian Wagner: Er zeigt als Ausbildungsakquisiteur an Schulen, dass Knigge auch anders geht. An den neunten Klassen der Schulen im Landkreis Günzburg unterrichtet er einen Berufsknigge. Dieser soll den Jugendlichen einen Leitfaden zum Berufsstart an die Hand geben.

Der Berufsknigge behandelt essenzielle Fragen des Arbeitsalltags. Wie grüße ich meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, wie grüße ich meine Chefin oder meinen Chef? Wie melde ich mich richtig krank? Die Antworten überraschen nicht. So soll laut Florian Wagner die Krankheitsabmeldung nicht per WhatsApp kurz vor Arbeitsbeginn erfolgen, sondern immer durch einen persönlichen Anruf. So früh wie möglich am Morgen, bestenfalls ein Anruf bei den Vorgesetzten und ein Anruf bei den Arbeitskollegen, die die Arbeit übernehmen. Für langjährige Berufserfahrene selbstverständlich, für die Schülerinnen und Schüler neues Terrain, in das sie sich begeben.

