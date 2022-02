Corona an Schulen im Kreis Günzburg: "Die Situation ist katastrophal"

Plus Weil viele Lehrkräfte im Kreis Günzburg wegen Corona ausfallen, kann teils kein richtiger Unterricht stattfinden. Nicht nur der Schulamtsleiter ist am Ende der Kräfte.

Improvisieren gehört an den Schulen in Bayern mittlerweile zum Alltag. Wenn das deutlich wird, dann vor allem jetzt gerade: Im Landkreis Günzburg gibt es wegen vieler Corona-Fälle unter den Lehrkräften an einigen Schulen Probleme, den geregelten Unterricht überhaupt aufrechtzuerhalten. Schulamtsdirektor Thomas Schulze sagt: "Die Situation ist katastrophal." Und meint damit noch viel mehr als den Lehrkräftemangel.