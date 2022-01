Corona-Impfung in der Apotheke: Wo geht das im Landkreis Günzburg?

Plus Bald soll es möglich sein, sich in der Apotheke gegen Corona impfen zu lassen. Doch im Landkreis Günzburg sind die Apothekerinnen und Apotheker zwiegespalten.

Auf dem Legolandparkplatz, im Feuerwehrgebäude, in Arztpraxen oder im Rathaus: Die Orte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg gegen Corona impfen lassen können, sind vielfältig - und manchmal vielleicht auch etwas ungewöhnlich. Bald könnte es im Kreis noch mehr Anlaufstellen für Corona-Impfungen geben: die Apotheken.