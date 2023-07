Landkreis Günzburg

Das KRU-Kennzeichen ist immer noch begehrt

Plus Vor zehn Jahren erfolgte die Erstausgabe der KRU-Nummernschilder in einer Sonderschicht der Kfz-Zulassungsstellen in Günzburg und Krumbach.

Von Werner Glogger

„Das Warten beginnt um 2 Uhr nachts“, berichteten die Mittelschwäbischen Nachrichten in Ihrer Ausgabe vom 15. Juli 2013, denn viele wollten sich bei der Krumbacher Zulassungsstelle einen guten Platz für die Vergabe der KRU-Kennzeichen, vornehmlich mit den begehrten Einser-Nummern, sichern. Wie weiter berichtet wurde, reihten sich nach und nach rund 50 Männer und Frauen in die Warteschlange, die sich bis zur Öffnung der Behörde gebildet hatte. Der Älteste in der Schlange mit 72 Jahren war Peter Dworak, der schon um 6 Uhr zur Krumbacher Zulassungsstelle kam, wo bereits 15 Wartende vor ihm waren. „Die Zeit bis der seinerzeitige Leiter der Zulassungsstelle, Anton Lieb, aufsperrte, verging mit munteren Gesprächen wie im Flug“, so die Kommentare der Wartenden.

Seit zehn Jahren gibt es das Krumbacher KRU-Kennzeichen wieder

Bei dem von beiden Zulassungsbehörden im Landkreis Günzburg eingerichteten Sondertermin am Samstag, 13. Juli 2013, drehte sich alles um das KRU-Kennzeichen, Neuzulassungen, Umschreibungen und die Anfertigung von neuen Nummernschildern. Denn ab April 2013 seien über 2500 Reservierungen für KRU-Kennzeichen getätigt worden, vermeldete das Landratsamt. „Ein reibungsloser Dienstbetrieb an den fünf Schaltern in Krumbach und 15 in Günzburg wäre unter der Woche nicht gewährleistet“, so die seinerzeitige Entscheidung zum Sondertermin. Das gegenwärtige Kennzeichensystem überhaupt wurde in Deutschland im Jahr 1956 eingeführt, 1990 auch in den neuen Ländern. Durch Kreisgebietsreformen in den vergangenen Jahrzehnten haben sich jedoch Zuschnitt und Name der Verwaltungsbezirke, zum Beispiel der Landkreise, geändert. Viele Unterscheidungszeichen sind dadurch verschwunden.

