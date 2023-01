Das plant der neue Bildungskoordinator des Landkreises Günzburg

Plus Der 23-jährige Florian Kaida aus Krumbach möchte unter anderem ein Netzwerk von digital affinen Lehrern aufbauen. Welche Möglichkeiten er in seinem Arbeitsbereich hat.

Wer eine Tätigkeit hat wie Florian Kaida, der muss kommunikativ sein. Ein wesentliches Werkzeug, denn der 23-Jährige ist seit Oktober Bildungskoordinator des Landkreises Günzburg. Klar, dass er dabei mit vielen Menschen im Gespräch ist. „Bei mir laufen die Informationsflüsse zusammen.“ Diese gelte es, zu strukturieren, aber auch zu erleichtern. Die daraus entstehenden Synergien möchte er nutzen. Sich selber sieht er dabei als „Bindeglied“ zwischen den hausinternen zuständigen Fachbereichen im Landratsamt und den Bildungseinrichtungen wie den Schulen.