Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Das sind die Gefahren für Frösche und Kröten im Landkreis Günzburg

Plus Kröten und Frösche beginnen um diese Jahreszeit wieder zu wandern. Dabei sind Straßen eine große Gefahr, aber nicht die Einzige im Kreis Günzburg.

Von Piet Bosse

„Es geht so langsam los, aber noch ist es nachts zu kalt. Ideale Bedingungen sind drei bis vier Grad nachts und regnerisches Wetter“, sagt Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Günzburg. Am Ende des Winters, wenn es nachts etwas wärmer wird, beginnen Frösche und Kröten zum Laichen an die Teiche zu wandern. Amphibien seien wechselwarme Tiere, sagt Frimmel. „Die brauchen Wärme, damit sie nachts wandern, muss es wärmer sein.“ Bei kalten Temperaturen seien sie in der Starre. Im vergangenen Jahr gingen die Wanderungen von Ende Februar bis in den Mai, dieses Jahr geht es später los. Wenn sie loswandern, sind sie Gefahren wie Autos auf Straßen ausgesetzt.

