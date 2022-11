Das sind die Prinzenpaare in Deisenhausen und Balzhausen

Zwei Jahre fand kein Fasching statt. Die Carneval Clubs haben jetzt das Geheimnis der Prinzenpaare gelüftet.

Mit einem dreifach donnernden Theisusia Helau eröffnete der erste Vorstand des Deisenhauser Carneval Clubs, Hans Singer, die Faschingssaison 2022 – 2023 am Freitagabend im Vereinsheim Breitenthal. Nach zwei Jahren Pause freuen sich nun alle Aktiven auf die neue Saison und wünschten sich eine fröhliche und bunte Faschingssaison. Bereits seit Juni trainiert die Prinzengarde, Teeniegarde und die 20 Kindergardemädchen unter der Leitung von Sandra Lauterbach. Auch soll es in dieser Saison neben dem Elferrat ein Wagenbauteam mit Fußgruppe geben.

Zum Höhepunkt des Abends wurde dann das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet. Prinzessin Sophia und Prinz Johannes werden in dieser Faschingssaison die Regentschaft beim DCC übernehmen. Sophia Fischer, geborene Bürzle, ist bestens im Verein bekannt. Von Kindergarde, Teeniegarde, Prinzengarde über Trainerin des Männerballetts war sie seit der Kindheit im Verein aktiv.

Das Ehepaar Fischer reagiert in dieser Faschingssaison in Deisenhausen

Beruflich ist Sophia am Uniklinikum in Augsburg und koordiniert dort die Pflegeauszubildenden, jetzt wird sie im Fasching auch den Hofstaat des DCC leiten. Seit letztem Jahr sind Sophia und Johannes verheiratet und wohnen in Deisenhausen. Johannes Fischer ist wie Sophia auch in der Pflege tätig, als Pflegeberater im Landkreis Günzburg. Das Faschingstreiben ist für ihn zwar neu, da er bisher eher mit Trompete und Flügelhorn beim Musikverein Obergessertshausen unterwegs war.

Beide freuen sich aber sehr auf die kommenden Faschingsveranstaltungen des Deisenhauser Carneval Clubs. Der DCC veranstaltet wieder zwei Kinderbälle und den beliebten Rosenmontagsball im Vereinsheim Breitenthal. Die Kinderbälle finden am 22. Januar und am 5. Februar statt, der Rosenmontagsball am 20. Februar.

Das Prinzenpaar des Deisenhauser Carneval Club: Prinzessin Sophia und Prinz Johannes werden in dieser Faschingssaison die Regentschaft beim DCC übernehmen. Foto: Privat

Das neue Balzhauser Prinzenpaar ist schon lange dabei

Das Narrenschiff des KC Ballustika wird in der kommenden Faschingssaison 2023 von Melissa und Martin Hafner regiert. Mit einem dreifachen „Ballustika, Ballustika - hurra, hurra, hurra“ und einem donnernden Applaus wurden die neuen Regenten am Freitagabend von den Aktiven des Vereins bei einer internen Feier in Empfang genommen. Als Melissa I. und Martin II. werden sie das Ballustikaland durch die fünfte Jahreszeit führen und damit Franziska und Alexander ablösen, die vorerst wohl als das am längsten regierende Prinzenpaar der Ballustika in die Geschichte eingehen werden.

Doch haben sie mit Melissa und Martin würdige Nachfolger gefunden, denn beide sind für den KC keine unbekannten Gesichter. Schon viele Jahre sind sie fester Bestandteil des Wagenteams und durch ihre jederzeit tatkräftige Unterstützung aus dem Verein nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer Regentschaft als Prinzenpaar wollen sie ihrer Faschingskarriere jetzt noch die Krone aufsetzen und blicken dieser Zeit schon voller Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auf eine schöne fünfte Jahreszeit zusammen mit unseren Freunden und wir hoffen sehr, dass alle Bälle und Umzüge wie geplant und bei schönem Faschingswetter stattfinden können.“

Melissa und Martin sind das Prinzenpaar des KC Ballustika. Foto: Privat

Wer das Prinzenpaar oder auch die anderen Aktiven unter dem Motto „Asien“ in Balzhausen erleben möchte, hat dazu mehrere Gelegenheiten. Am 5. Januar ist der Krönungsball im Adlersaal, zehn Tage später steigt ein Ball für alle. Am 28. Januar findet der Faschingsgottesdienst und die Wagensegnung statt. Einen Tag später findet ein buntes Faschingstreiben auf dem Dorfplatz statt. Am 10. Februar ist die Teenieprunksitzung im Adlersaal und einen Tag später die Prunksitzung. Der traditionelle Faschingsumzug mit anschließendem Faschingstreiben wird in diesem Jahr nicht stattfinden. (AZ)