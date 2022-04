Landkreis Günzburg

Den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach fehlen fast elf Millionen Euro

Der Standort in Günzburg wird wohl auch von Sparmaßnahmen betroffen sein.

Plus Vorstand Stefan Starke reagiert auf die angespannte Lage der Kliniken in Günzburg und Krumbach. Es muss in fast allen Bereichen gespart werden. Auch beim Personal.

Von Sophia Huber

Schon länger hält sich das Gerücht im Landkreis Günzburg: Den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach geht es finanziell schlecht. Doch wie drastisch die Lage wirklich ist, wird erst mit einem im Sommer 2021 beauftragten externen Gutachten klar. Die Konsequenzen daraus werden bei einer Mitarbeiterversammlung vor wenigen Wochen verkündet. Daraufhin hat die Redaktion dem Vorstand der Kreiskliniken einige Fragen geschickt.

