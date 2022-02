Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Wie das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg mit ungeimpften Mitarbeitern umgeht

Plus Mit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht droht die Abwanderung von ungeimpften Pflegefachkräften. Wie sich Kreis und Ringeisen-Werk vorbereiten.

Von Annegret Döring

Sie rückt näher, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die in einem neuen Gesetz festlegt, dass Mitarbeitende in Pflege- oder ähnlichen Einrichtungen gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Dadurch sollen die besonders schutzbedürftigen vulnerablen Gruppen vor einer Ansteckung mit Covid-19 geschützt werden. Ab dem 16. März, also in gut einem Monat, gilt sie - zumindest ist das so geplant. Die Äußerung von Ministerpräsident Markus Söder, diese Impfpflicht in Bayern aussetzen zu wollen, hat zu Verwirrung geführt. Dennoch müssen sich auch Einrichtungen im Landkreis Günzburg auf diese Impfpflicht vorbereiten. Die Redaktion fragte nach dem Stand dieser Vorbereitungen.

