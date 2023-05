Der Borkenkäfer legt wieder los

Der Schwärmflug der Käfer ist im Landkreis Günzburg in vollem Gang. Worauf Waldbesitzer jetzt achten müssen.

Nach den verregneten letzten Wochen freuen sich alle über das wärmere Wetter und genießen vielleicht auch einen Ausflug in den milden Frühlingswald. Leider lassen die Sonnenstrahlen auch einen Waldbewohner besonders aktiv werden, auf den Waldbesitzer gerne verzichten würden – den Borkenkäfer.

Nach regional stärkerem Befall in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg im letzten Sommer warnt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim auch in diesem Jahr die Waldbesitzer. Der erste große Schwärmflug ist gerade in vollem Gange.

Das frühzeitige Erkennen eines Befalls ist entscheidend für die erfolgreiche Bekämpfung. Waldbesitzer sollten mit der Suche zunächst an Käfernestern des Vorjahrs beginnen. Besonders an den sonnendurchfluteten, wärmeren Rändern bohren sich die Käfer bevorzugt ein. Auch in der näheren Umgebung von liegengebliebenem Fichtenholz (Polter, Schadholz, Brennholz, Hiebsreste) ist mit verstärktem Befall zu rechnen.

Erkennen lässt sich der Befall bei genauem Hinsehen meist gut am rotbraunen Bohrmehl, das beim Einbohren der Käfer in den Stamm entsteht. Es rieselt am Stamm nach unten und sammelt sich an Rindenschuppen oder am sowie um den Stammfuß. Da das Mehl jedoch leicht durch den Wind weggeweht oder durch Regen weggewaschen wird, ist regelmäßig wiederkehrende Kontrolle wichtig. Auch ein regelmäßiger Blick auf die Nachbarn befallener Bäume lohnt sich.

Bäume müssen rasch aufgearbeitet werden

Sind Bäume bereits befallen, müssen sie rasch aufgearbeitet und weggefahren oder mindestens 500 Meter vom Wald entfernt gelagert werden. Schon zwei bis drei Wochen nach dem Befall fliegen die Käfer erneut aus und legen sogenannte Geschwisterbruten an. Die Baumkronen nicht vergessen – dem Borkenkäfer reichen schon dicke Äste als Brutstätte für die nächste Generation aus. Daher müssen Waldbesitzer auch die Kronen aus dem Wald bringen oder sie vor Ort häckseln.

Der Borkenkäfer 1 / 6 Zurück Vorwärts Größe des Buchdruckers: 4-5,5 mm Größe des Kupferstechers: 1,6-3 mm

Natürliche Feinde: Erz- und Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer, Jagdkäfer, Spechte und Pilze. Die Wirkung ist bei starkem Auftreten des Borkenkäfers nicht ausreichend.

Überwintern: Entweder in der Rinde oder im Boden. Auf mehrtägigen starken Frost reagieren nur junge Larven empfindlich.

Ausschwärmen: Ab 16,5ºC und einer Tageslänge von 14 Stunden schwärmt der Borkenkäfer bei guter Witterung aus seinem Winterquartier.

Brut: Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark temperaturabhängig und erstreckt sich über sechs bis zehn Wochen. Im Jahr werden mehrere Brutzyklen durchlaufen.

Borkenkäfer-Monitoring: Unter www.borkenkaefer.org gibt es einen Überblick über die aktuelle Borkenkäfer-Situation in Bayern. (kama)

Bei Fragen rund um den Borkenkäfer helfen die Förster des AELF Krumbach-Mindelheim gerne weiter. Den zuständigen Ansprechpartner findet man mit dem „Försterfinder“ unter https://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/foersterfinder. Weierführende Infos zum Thema gibt es auch unter www.borkenkäfer.org. (AZ)