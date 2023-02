Landkreis Günzburg

Der Fasching kann auch eine Speisung der Armen sein

Die "Brezen-Hurre" in Ziemetshausen (Ausgabe von Brezen vor dem Rathaus): Ein besonderer Faschingsbrauch in Ziemetshausen. Das Bild wurde vermutlich Ende der 1940er-Jahre aufgenommen.

Plus In Ziemetshausen gibt es mit der "Brezenhurre" einen einzigartigen Brauch in der Region. Unsere Leserfotos werden zu einer "Faschingsreise durch die Zeit".

Von Peter Bauer

Die Dinosaurier - das ist bekanntlich ziemlich lange her. Doch der Fasching macht es Jahr für Jahr möglich, dass sehr große Tiere gewissermaßen eine Wiederbelebung erfahren. So begegnen wir in der "Fünften Jahreszeit" immer wieder "wilden Zeitgenossen" mit oftmals recht spitzen Zähnen. Davon erzählen auf spannende Weise auch einige Leserbilder, die wir im Rahmen unserer Bilderaktion "Fasching anno dazumal" erhalten haben. Beim Fasching in der Region stoßen wir aber auch auf einen einzigartigen Brauch: Die "Brezenhurre" in Ziemetshausen.

