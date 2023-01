Der Fasching wird zur Zeitreise durch die Geschichte

So manche Wirtschaft, in der einst Fasching gefeiert wurde, exisitiert heute nicht mehr. Wir freuen uns auf weitere Einsendungen für unsere Faschingsbilderaktion.

Die Geschichte unserer Region - der Fasching ist auf seine Weise ein Spiegelbild. Viele Fotos unserer Serie deuten an, wie sich Städte und Dörfer gleichermaßen in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Ein Foto zeigt einen Kinderfasching an der Schlachterwirtschaft in Oberbleichen. Die Gaststätte gibt es seit 1972 nicht mehr. Oder Kinderball in Burtenbach: 1979 gab es ihn im Sternwirt zum letzten Mal. In unserer Leserbilder-Aktion blicken wir zurück auf den "Fasching anno dazumal", gerne können Sie uns weitere Fotos schicken.

21 Bilder So wurde früher Fasching im Landkreis Günzburg gefeiert Foto: Archiv

Der Fasching - endlich kann er heuer nach der langen coronabedingten Pause wieder so richtig durchstarten mit Bällen und Umzügen. Viele blicken in dieser "Fünften Jahreszeit" auch gerne zurück in frühere Jahre und Jahrzehnte. Wer die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, der hat auch den Fasching dieser Zeit in einer besonderen Erinnerung. Nach Jahren der Entbehrung war bald ein wirtschaftlicher Aufschwung spürbar, die Menschen konnten durchatmen. An den Fasching in diesen Jahren nach dem Krieg denkt so mancher als eine Zeit der besonderen Lebensfreude zurück.

So feierte die Ellzeer Jugend einst den Fasching

Einige Fotos, die wir aus dieser Zeit erhalten haben, deuten dies an. Ein Foto beispielsweise zeigt eine Faschingsveranstaltung im Gasthaus Jehle in Limbach 1954. Weitere Bilder zeigen die damalige Ellzeer Jugend im Fasching in den 1950er-Jahren und einen Faschingsball im Gasthaus "Steig" in Münsterhausen 1952. Viele Fotos deuten es an: Die Menschen hatten Not und Entbehrungen endlich hinter sich gelassen, die Freude am Feiern war damals sehr groß. Tausende von Besucherinnen und Besuchern kamen zu den Faschingsumzügen, die bis heute noch einen bemerkenswerten Ruf haben.

Fasching im Gasthaus Jehle in Limbach 1954: (von links) Cäcilia Walz, Martha Danner, Hildegard Mayer, Gerlinde Hellmann, Elisabeth Oswald und Helene Wiblishauser (jetzt Brendle). Foto: Helene Brendle

Viele Bälle aus den 1950er- und 1960er-Jahren haben bis heute einen geradezu legendären Charakter. Im Krumbacher Stadtsaal beispielsweise gab es Bälle wie etwa den "Flurer-Ball". Beim Fasching "machten damals alle mit", hat sich eine ältere Günzburger Dame einmal erinnert. So haben viele Zeitzeugen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bestens in Erinnerung.

Zahlreiche Vertriebene kamen nach Kriegsende in unsere Region. Sie brachten auch Faschingstraditionen aus ihren Heimatgebieten mit, wiederholt organisierten ihre landsmannschaftlichen Vertretungen Bälle. Sehr aktiv waren und sind beispielsweise auch die Sportvereine.

Senden Sie uns ihre schönsten Faschingserinnerungen!

Haben Sie schöne und fröhliche Faschingserlebnisse in Ihrer Erinnerung und auch Bilder davon? Besondere Faschingsbegebenheiten möchten wir gerne im Rahmen unserer Leserbilder-Aktion aufgreifen. Sie ist eine Neuauflage unserer letztjährigen Faschingsbilder-Aktion. Diese stieß bei unseren Leserinnen und Lesern auf eine sehr große Resonanz. Mehrfach wurden wir um eine Neuauflage gebeten - dieser Bitte kommen wir gerne nach!

Das Foto entstand 1979 in Burtenbach beim "Sternwirt". Es zeigt Kai Scheichle, Hans Scheichle (Vater) und Achim Mißner (Cousin). Dies war der letzte Kinderball in dieser Gaststätte. Foto: Kai Scheichle (Archivbild)

