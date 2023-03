Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Der Kreis Günzburg investiert kräftig in seine Schulen

Plus Die Modernisierung von Schulen und die Entwicklung der Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach sind zentrale Themen. Wo der Landkreis 23,8 Millionen Euro investiert.

Von Peter Bauer

Die Modernisierung seiner Schulen: Das ist auch im Jahr 2023 ein wichtiger Investitionsschwerpunkt für den Landkreis Günzburg. Beispielhaft steht dafür die laufende Generalsanierung der Realschule Thannhausen, 2022 begannen die Arbeiten, voraussichtlich Anfang 2025 werden sie abgeschlossen sein. Allein im Jahr 2023 stellt der Kreis fünf Millionen Euro bereit. Bei der Verabschiedung in der Kreistagssitzung in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen zeichnete sich deutlich ab, welche Themen für die Entwicklung des Landkreises in den kommenden Jahren im Vordergrund stehen. Dazu gehört maßgeblich die Zukunft der Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach.

