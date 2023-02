Landkreis Günzburg

18:15 Uhr

Der Kreis plant eine Kreditaufnahme in Höhe von zwölf Millionen Euro

Die Neugestaltung der Realschule in Krumbach ist eines der bedeutenden Projekte des Landkreises Günzburg in den kommenden Jahren.

Plus Das Geld soll für umfangreiche Investitionen zur Verfügung stehen. Was die Finanzplanung des Landkreises für die Städte und Gemeinden bedeutet.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Die Finanzplanung des Landkreises Günzburg für das Jahr 2023 nimmt immer mehr konkrete Gestalt an. In den letzten Wochen war es gelungen, durch Einsparungen in rund 20 Einzelbereichen eine Finanzlücke von rund 7,7 Millionen Euro weitgehend zu schließen. Erhöht wird voraussichtlich die Umlage, die die Städte und Gemeinden im Kreis an den Landkreis entrichten (Kreisumlage). Zudem plant der Kreis eine beträchtliche Kreditaufnahme. Akzente sollen weiterhin bei den Investitionen bei den Schulen oder auch im Straßenbau gesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen